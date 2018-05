Trump stuurt huisjesmelker als ambassadeur naar ons land 22 mei 2018

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Ronald J. Gidwitz, een 73-jarige zakenman uit Chicago, aangeduid als nieuwe gezant in ons land. België zit al sinds begin vorig jaar zonder Amerikaanse ambassadeur. Gidwitz was een voornaam fondsenwerver voor de verkiezingscampagne van Trump, maar sleept wel een reputatie als huisjesmelker met zich mee. Die heeft hij te wijten aan een complex van sociale woningen die hij bezat in het stadje Joliet. Door gebrekkig toezicht en onderhoud gold het complex als een broeihaard van misdaad - en tijdens een warme zomer stierf er een kind door een val uit een raam doordat de airco defect was en kapotte balustrades niet waren vervangen. Tegen de "mensonwaardige toestanden" in het complex werd onder meer geprotesteerd door toenmalig senator Barack Obama en in 2006 verloor Gidwitz zijn verkiezingscampagne voor het gouverneurschap door het schandaal. Na een juridische strijd van bijna tien jaar besliste een rechtbank in 2014 om het complex te onteigenen en het aan het stadsbestuur van Joliet toe te kennen.

