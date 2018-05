Trump sluit ontmoeting met Kim Jong-un niet uit 26 mei 2018

De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat zijn historische topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un misschien toch zal kunnen plaatsvinden. Nochtans klonk donderdag in een warrige brief het tegenovergestelde. Reden voor de annulering was de "grote woede en openlijke vijandigheid" die Noord-Korea getoond heeft in zijn meest recente statement. Gisteren klonk het dus anders. "Wij zijn met de Noord-Koreanen aan het praten", zei Trump in de tuin van het Witte Huis. "Zij willen dit echt doen. Wij zouden het ook willen. We zullen zien wat er gebeurt." Ook de Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis, zei dat diplomaten nog steeds aan de mogelijkheid van een top werken. Die zou oorspronkelijk op 12 juni plaatsvinden in Singapore.

