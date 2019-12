Exclusief voor abonnees Trump sinds vannacht wellicht stap dichter bij afzetting 19 december 2019

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vannacht wellicht ingestemd met de inbeschuldigingstelling - 'impeachment' - van president Donald Trump, onder meer wegens machtsmisbruik. Dat zou historisch zijn, want het is pas de derde maal in de Amerikaanse geschiedenis dat dit dan gebeurt. "De onverantwoordelijke daden van de president maakten zijn afzetting noodzakelijk, hij gaf ons geen andere keuze", verklaarde hoofd van de Democraten en voorzitter van het Huis van Afgevaardigen Nancy Pelosi. Ze noemde de president ook een "constante bedreiging voor de nationale veiligheid". Het is nu aan de Senaat om, wellicht in januari, daadwerkelijk over Trumps afzetting te beslissen. Zeer onwaarschijnlijk echter dat die er ook komt. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig, en die hebben de Democraten in de Senaat niet. Trump zelf schreeuwde gisteren opnieuw uit dat hij "niets verkeerds heeft gedaan". (SPK)

