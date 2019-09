Exclusief voor abonnees Trump: "Russische inmenging bij Amerikaanse verkiezingen is niet erg. Wij moeien ons ook" 30 september 2019

Donald Trump heeft aan de Russen laten weten dat hij zich helemaal geen zorgen maakte over de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. "Want de Verenigde Staten moeien zich ook met verkiezingen in andere landen", zei hij in mei 2017 in een gesprek met Sergej Lavrov, Russisch minister van Buitenlandse Zaken, en Sergej Kisljak, Russisch ambassadeur in Washington. Tijdens datzelfde onderhoud noemde Trump het ontslag van FBI-directeur James Comey een "opluchting". Comey was de Russische inmenging net aan het onderzoeken toen hij door Trump ontslagen werd, één dag voor die een ontmoeting zou hebben met de twee Russen.

