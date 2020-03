Exclusief voor abonnees Trump roept noodtoestand uit 14 maart 2020

In de Verenigde Staten heeft president Donald Trump de noodtoestand uitgeroepen over de coronacrisis. Daardoor kan er volgens hem tot vijftig miljard dollar vrijgemaakt worden om de epidemie te bekampen. In wezen is het vooral een administratieve maatregel, maar die is toch wel opvallend, omdat Trump de crisis heel lang heeft geminimaliseerd. Het was ook nu nog onder druk van lokale bestuurders dat Trump zover is gegaan. Gouverneurs en burgemeesters zijn immers zelf begonnen met het bedelen van testkits, het sluiten van scholen en afblazen van evenementen. Door de noodtoestand kunnen staten 75% van hun kosten voor de hulpverlening laten terugbetalen door de federale overheid. In heel de VS zijn er nu al bijna 1.900 besmettingen en 41 sterfgevallen gemeld.

