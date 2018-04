Trump razend na huiszoeking bij zijn advocaat 11 april 2018

De Amerikaanse president Donald Trump reageert furieus op de huiszoeking die de FBI deed bij zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen. De speurders namen in diens kantoor én in een hotelkamer een pak documenten in beslag, net als e-mails en vertrouwelijke communicatie tussen Cohen en zijn cliënten. Ze zochten naar informatie over het zwijggeld dat de advocaat van Trump in 2016 betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels opdat ze zou zwijgen over de affaire. De president noemt de huiszoekingen in een korte reactie alvast "een aanval op de VS" en "een regelrechte schande". Hij spreekt ook van een "constante heksenjacht".

