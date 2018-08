Trump praat zichzelf aan de galg 24 augustus 2018

00u00 0

Donald Trump ontkent dat hij strafbare feiten gepleegd heeft door twee vrouwen die beweerden dat ze seks met hem hadden zwijggeld te betalen. Maar eigenlijk praat hij zichzelf aan de galg. Terwijl hij de betalingen eerder ontkende, zegt hij nu dat ze met zijn eigen geld gebeurden om persoonlijke zaken te regelen en niets te maken hadden met zijn verkiezingscampagne. "Het ging niet om campagnegeld", beklemtoonde hij tegenover de bevriende nieuwszender Fox. Maar de herkomst van het geld doet niets ter zake. Volgens het gerecht kwamen de betalingen hem ten goede als verkiezingskandidaat en kunnen ze dus als donaties worden beschouwd. Het wettige maximum voor zo'n donatie is 2.700 dollar, terwijl de betalingen van Trump tot 130.000 en 150.000 dollar opliepen. Precies daarom is zijn gewezen advocaat Michael Cohen in beschuldiging gesteld voor het illegaal financieren van een verkiezingscampagne. En door te beklemtonen dat het zijn geld was, bevestigt Trump eigenlijk Cohens bewering dat die in Trumps opdracht handelde toen hij een strafbaar feit beging. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN