Trump overlaadt nieuwe justitieminister met lof 08 december 2018

00u00 0

Amerika heeft een nieuwe minister van Justitie. Donald Trump heeft William Barr (68) aangesteld als opvolger van Jeff Sessions, die door de president tot ontslag gedwongen werd. De justitieminister houdt toezicht op het werk van speciaal aanklager Robert Mueller, die de vermeende Russische inmenging in de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt. William Barr bekleedde die functie al eens van 1991 tot 1993, onder president George H.W. Bush, die vorige week overleden is. Trump zou Trump niet zijn als hij zijn nieuwe pion niet meteen zou overladen met lof: "Een geweldige man, een geweldige persoon." Trump was ook bijzonder lovend over Heather Nauert (48), de voormalige journaliste van de conservatieve zender Fox News die hij heeft benoemd tot ambassadrice bij de Verenigde Naties. "Ze is erg getalenteerd, zeer slim en heel snel." (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN