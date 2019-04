Exclusief voor abonnees Trump ontslaat nu ook directeur veiligheidsdienst 09 april 2019

Alweer twee wijzigingen in de entourage van de Amerikaanse president Donald Trump. Kirstjen Nielsen stapt op als minister van Binnenlandse Veiligheid. Of het ontslag haar eigen keuze was, is nog niet duidelijk. Nielsen begon in januari 2017 te werken voor Binnenlandse Veiligheid, toen nog als medewerkster van John Kelly, Trumps eerste minister op het departement. Onder Nielsen werden onder meer vluchtelingenkinderen van hun ouders gescheiden. Ook was ze voorstander van de noodtoestand om de grensmuur met Mexico te kunnen betalen. Ze wordt tijdelijk vervangen door Kevin McAleenan, die tot nu baas was bij de douane en grensbewakingsdienst.

