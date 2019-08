Exclusief voor abonnees Trump ontkent dat hij orkanen wou bestrijden met kernbommen 27 augustus 2019

Donald Trump ontkent dat hij orkanen wou bestrijden met kernbommen. Dat had de nieuwssite Axios gemeld. Die beriep zich op bronnen binnen de veiligheidsdiensten, aan wie Trump herhaaldelijk zou voorgesteld hebben om orkanen te bombarderen vooraleer ze aan land gaan. "Ze beginnen zich te vormen voor de Afrikaanse kust. Als ze boven de Atlantische Oceaan hangen, kunnen we toch een bom droppen in het oog van de orkaan om die te verstoren?", zo zou zijn redenering zijn geweest. "We zullen het bekijken", zou hij als antwoord hebben gekregen. Maar dat klopt dus niet volgens Trump. "Ik heb dat nooit gezegd. Fake news."

