Exclusief voor abonnees Trump noemt coronacrisis "erger dan Pearl Harbor en 9/11" 08 mei 2020

00u00 0

"Dit is erger dan Pearl Harbor, erger dan het World Trade Center." Zo vergeleek de Amerikaanse president de crisis die zijn land nu doormaakt met de zwaarste oorlogsdaden en terreur. "Er is nooit een aanval zoals deze geweest", ging Donald Trump voort. "En dat had niet moeten gebeuren. Het had gestopt kunnen worden aan de bron." Daarmee verwijst hij duidelijk naar China - waar de pandemie begon - en beschuldigt hij dat land dus van een aanval op de VS.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen