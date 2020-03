Exclusief voor abonnees Trump noemde hem toch al 'Mini Mike' 05 maart 2020

De Amerikaanse president Donald Trump dreef gisteren de spot met miljardair Michael Bloomberg, nog vóór die uit de race voor de presidentskandidatuur was gestapt. "Verreweg de grootste verliezer vannacht is Mini Mike Bloomberg", zo tweette het staatshoofd kort nadat de resultaten van Super Tuesday bekendgemaakt waren. "Hij ging voor 700 miljoen dollar het schip in en het leverde hem alleen de bijnaam Mini Mike op en de complete vernietiging van zijn reputatie. Goed bezig Mike!" (GVV)