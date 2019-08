Exclusief voor abonnees Trump niet welkom in Dayton en El Paso 08 augustus 2019

Honderden betogers stonden gisteren president Trump op te wachten in Dayton en El Paso, waar afgelopen weekend in totaal 31 doden vielen bij schietpartijen. "Stop met je als een baby te gedragen en kom op tegen de wapenlobby", was de boodschap van een opblaasbare 'Trump-baby'. "Verbied die wapens!" en "Doe iets!", riepen de actievoerders ook toen hij aankwam. Ze verwijten de president onder meer dat zijn racistische taal het geweld in de hand heeft gewerkt.

