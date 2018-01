Trump mogelijk verhoord over Russen 00u00 0

De Amerikaanse president Donald Trump zal waarschijnlijk worden gevraagd om te komen getuigen voor de onderzoekscommissie naar de mogelijke inmenging van de Russische autoriteiten in de presidentsverkiezingen van 2016. Dat meldt NBC. Volgens die zender overlegt het advocatenteam van Trump volop met onderzoekers van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI over hoe dat verhoor precies moet verlopen. Er liggen naar verluidt nog verschillende opties op tafel. Zo zou de president schriftelijk op de vragen kunnen antwoorden in plaats van in persoon te verschijnen.