Trump moet verbannen journalist weer binnenlaten 17 november 2018

De verbannen CNN-verslaggever Jim Acosta moet opnieuw toegang krijgen tot het Witte Huis - al zeker voorlopig, toch. Dat heeft een rechtbank bevolen. De toegangsvergunning van Acosta was door het Witte Huis ingetrokken na een incident met president Trump op een persconferentie. Daar weigerde de 'onbeleefde journalist' na een verbale botsing met Trump zijn microfoon af te geven. Rechter Timothy J. Kelly, volgens CNN nochtans door Trump benoemd, oordeelde onder meer dat het onduidelijk is of de juiste procedures werden gevolgd bij de intrekking. Het Witte Huis zei al dat er regels komen om voortaan "eerlijke en ordentelijke persconferenties" te verzekeren. (SPK)