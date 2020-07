Exclusief voor abonnees Trump moet financiën niet tonen aan parlement, wel aan gerecht 10 juli 2020

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft beslist dat president Donald Trump zijn financiële gegevens niet hoeft te openbaren aan het parlement. De Democraten hadden daarop aangedrongen, omdat ze zich vragen stellen over de wijze waarop het staatshoofd zijn financiën beheert. Het gaat onder meer over zijn belastingaangifte, die Trump in tegenstelling tot zowat alle andere presidentskandidaten nooit heeft willen vrijgeven. Tegelijk besliste het hooggerechtshof wel dat Trump de vrijgave van die gegevens niet mag weigeren aan het gerecht. Een rechtbank in New York had inzage gevraagd en hem gedagvaard, maar Trump verzette zich daartegen. "Geen enkele burger, zelfs niet de president, kan voorkomen dat hij in het geval van een strafrechtelijk onderzoek documenten moet voorleggen", zo luidt het oordeel dat goedgekeurd werd door zeven van de negen opperrechters. "De president geniet geen absolute immuniteit voor rechterlijke bevelen van openbare aanklagers."

