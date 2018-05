Trump mag niemand meer blokkeren op Twitter 24 mei 2018

De Amerikaanse president Donald Trump mag niemand ervan weerhouden hem op Twitter te volgen. Dat heeft een rechter in New York beslist. Trump en zijn socialemediateam blokkeren regelmatig volgers die een afwijkende politieke mening hebben. Dat is volgens rechter Naomi Reice Buchwald een schending van de grondwet over de vrije meningsuiting. Een overheidsfunctionaris mag niemand blokkeren vanwege zijn of haar politieke mening, aldus de rechter. Dat die functionaris de president van de Verenigde Staten is, verandert daar niets aan. Een instelling van de Columbia University in New York diende in juli 2017 een klacht in, samen met zeven personen die door Trump geblokkeerd werden.