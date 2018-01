Trump-lookalike stapt op door seksueel wangedrag 29 januari 2018

De Amerikaanse hotelmagnaat Steve Wynn (76) - een goede vriend en halve lookalike van president Trump - is opgestapt uit het partijbureau van de Republikeinen nadat er tientallen beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen hem waren geuit. Gewezen medewerkers van de flamboyante vastgoedmagnaat zeggen dat hij hen onder druk zette om seks met hen te hebben en een manicuurster beweert dat Wynn haar dwong om naakt op tafel te gaan liggen in zijn privésuite. Later zou ze een som van 7,5 miljoen dollar hebben gekregen om een rechtszaak af te wenden. De miljardair ontkent de beschuldigingen en schrijft die toe aan zijn ex-vrouw Elaine. Hij zou met haar verwikkeld zijn in een "vreselijke en vuile" scheidingszaak.

