Trump liegt 7 keer per dag 03 augustus 2018

00u00 0

De Amerikaanse president Donald Trump heeft 4.229 valse of misleidende verklaringen afgelegd in 558 dagen. Dat zijn 7,6 leugens per dag. In de eerste honderd dagen van zijn presidentschap hield Trump zich nog in, met 'maar' 4,9 valse uitspraken per 24 uur, maar hoe langer hij in het Witte Huis zit, hoe vaker hij een loopje neemt met de waarheid. In juni en juli zat hij al aan 16 leugens per dag, becijferde 'The Washington Post'. Dé topdag was echter 5 juli, met 79 valse of misleidende uitspraken. Trump liegt vooral over de economie, handelsovereenkomsten, jobcreatie en (im)migratie. Zo heeft 'The Donald' in de laatste vijf maanden dertig keer beweerd dat zijn muur aan de grens met Mexico in aanbouw is, terwijl er niet eens geld voor vrijgemaakt is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN