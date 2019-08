Exclusief voor abonnees Trump lanceert ruimtecommando 31 augustus 2019

President Donald Trump heeft het Amerikaanse Space Command gelanceerd, een nieuwe divisie binnen het ministerie van Defensie dat zal instaan voor alle nationale veiligheidsoperaties in de ruimte. Het US Space Command (SPACECOM) mag niet worden verward met het ruimteleger dat Trump zo graag wil oprichten, maar waarvoor de goedkeuring van het Congres vereist is.

