Exclusief voor abonnees Trump lanceert campagne voor tweede termijn 03 juni 2019

00u00 0

Donald Trump zal op 18 juni zijn deelname aan de volgende presidentsverkiezingen formeel aankondigen. Het startschot voor de campagne geeft hij in Orlando, Florida. Die staat was cruciaal voor zijn overwinning in 2016. Zijn vrouw Melania en vicepresident Mike Pence zullen erbij zijn, zo zegt Trump op Twitter.