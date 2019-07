Exclusief voor abonnees Trump laat zich weer racistisch uit 29 juli 2019

Opnieuw is de Amerikaanse president Trump in opspraak gekomen omwille van een racistische tweet. Die was gericht aan een zwart Democratisch parlementslid uit Maryland, Elijah Cummings en diens stad Baltimore. Trump verwees naar het district als "een degoutante puinhoop die geteisterd wordt door ratten en ongedierte. Als hij meer tijd zou doorbrengen in Baltimore, zou hij misschien kunnen helpen om die zeer vuile en gevaarlijke plek op te kuisen." Ook zei hij dat niemand in Baltimore wil wonen.

