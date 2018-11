Trump laat Poetin zitten 30 november 2018

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn nakende ontmoeting met z'n ambtscollega Vladimir Poetin onverwacht afgezegd. Aanleiding zijn de huidige spanningen tussen Rusland en Oekraïne, nadat Moskou onlangs enkele Oekraïense schepen in beslag nam in de Krim. De Russen houden de zeelieden nog altijd gevangen. Trump en Poetin zouden elkaar spreken in de marge van de G20-top dit weekend in Argentinië. Maar dat onderonsje gaat na een tweet van Trump dus niet door. "Gebaseerd op het feit dat de schepen en zeelieden niet uit Rusland naar Oekraïne zijn teruggekeerd, heb ik beslist dat het voor alle partijen het beste is om de vergadering te annuleren. Ik kijk weer uit naar een zinvolle top zodra de situatie is opgelost!" De bijeenkomst van de G20 begint vandaag. (SPK)

