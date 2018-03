Trump krijgt z'n 'Macron-momentje' 12 maart 2018

"Waarom hebben wij dat eigenlijk niet?", zo vroeg de Amerikaanse president Trump zich af, nadat hij op 14 juli vorig jaar het militair defilé in Parijs bijwoonde - zo erg was hij onder de indruk. En nu krijgt hij zijn geliefde parade: op 11 november zal de Amerikaanse strijdmacht het beste van zichzelf tonen in Washington, zo kondigde het Pentagon aan. Omdat het Wapenstilstand is, zal het defilé in het teken staan van "de bijdragen die de oud-strijders hebben geleverd, sinds de onafhankelijkheidsoorlog tot vandaag, met de nadruk op de prijs voor de vrijheid", zo luidt het in een interne memo. De parade zou plaatsvinden tussen het Witte Huis en het Capitool, een afstand van 1,8 kilometer -met een bijdrage van de luchtmacht en met legervoertuigen, maar zonder tanks.

