Trump krijgt vandaag brief van Kim Jong-un 01 juni 2018

Er wordt vooruitgang geboekt in de onderhandelingen tussen hooggeplaatste Noord-Koreanen en Amerikanen, bedoeld om de op 12 juni geplande top tussen Donald Trump en Kim Jong-un te redden. Buitenlandminister Mike Pompeo dineerde woensdag met de Noord-Koreaanse topfunctionaris Kim Yong-chol. Ze vertrokken na ongeveer anderhalf uur zonder details te geven over wat is besproken. Op Twitterfoto's van Pompeo is te zien hoe ze lachend het glas heffen. Gisteren hadden ze "een hele dag vergaderingen". Vandaag zal de Noord-Koreaanse delegatie Trump een brief bezorgen van Kim Jong-un, liet de president zelf weten. "Ik kijk ernaar uit om te zien wat er in de brief staat."