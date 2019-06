Exclusief voor abonnees Trump krijgt "erg vriendelijke" verjaardagswensen van Kim Jong-un 26 juni 2019

00u00 0

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij in "een erg vriendelijke brief" verjaardagswensen heeft ontvangen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat deed Trump toen een journalist hem tijdens het vragenuurtje in het Witte Huis vroeg naar Noord-Korea. Trump vierde zijn 73ste verjaardag op 14 juni, maar het is niet duidelijk wanneer hij de brief kreeg. Zondag had het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA nog bericht over een persoonlijke brief van Trump aan Kim. Wat daar precies in stond, is niet bekend, maar Kim vond de inhoud naar verluidt "uitstekend". Trump is van plan om zaterdag, na de G20-top, naar het Zuid-Koreaanse Seoel te reizen voor gesprekken over het nucleaire programma van Noord-Korea.

