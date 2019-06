Exclusief voor abonnees Trump kondigt harde sancties aan tegen Iraanse ayatollah Khamenei 25 juni 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren een uitvoeringsbevel ondertekend dat "harde" sancties voorziet tegen de hoogste geestelijke leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Hij vertelde aan journalisten in het Witte Huis dat die een antwoord zijn op de Amerikaanse drone die Iran vorige week heeft neergehaald. De sancties zullen Khamenei en zijn entourage de toegang tot financiële middelen ontzeggen. "We blijven de druk op Teheran opvoeren", aldus Trump, die toevoegde dat de sancties "jaren" van kracht kunnen blijven. Hij acht de geestelijke leider, die algemeen beschouwd wordt als de echte sterke man in het Iraanse regime, verantwoordelijk voor het vijandige gedrag van Iran. (GVV)

