Trump klaagt over Fed-baas Powell 21 augustus 2018

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich op een benefietbijeenkomst kritisch uitgelaten over Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Volgens drie aanwezigen klaagde Trump over de renteverhogingen die de Federal Reserve doorvoerde. Twee van die verhogingen werden dit jaar doorgevoerd, onder het bewind van Powell. Die is door Trump zelf aangesteld, en de president had gehoopt dat de Fed voor 'goedkoop geld' zou zorgen door de rente ongemoeid te laten. Maar door de rente te verhogen, wordt lenen duurder.

