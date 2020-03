Exclusief voor abonnees Trump is niet besmet 16 maart 2020

Donald Trump is niet besmet met het coronavirus, zo meldt de dokter van het Witte Huis. De Amerikaanse president kwam ruim een week geleden met zeker zes mensen in contact die achteraf besmet bleken te zijn met het longvirus. Vijf van hen waren Brazilianen die meereisden met president Jair Bolsonaro, op staatsbezoek in de VS. Ze dineerden met de president. Ook bij de burgemeester van Miami, Francis Suarez, die aanwezig was op dat diner, is het longvirus vastgesteld. (EV)