Trump: "Iran speelt met vuur" 03 juli 2019

00u00 0

Iran speelt met vuur. Dat is de reactie van Amerikaans president Trump op het bericht dat Iran de limiet op laagverrijkt uranium heeft overschreden. "Ze weten wat ze doen. Ze weten waarmee ze spelen: ze spelen met vuur." Het Witte Huis had eerder al gereageerd op de aankondiging van Iran. "De VS en hun bondgenoten zullen Iran nooit toestaan om kernwapens te ontwikkelen", klonk het. Ze zijn ook bereid om de "maximale druk" te blijven uitoefenen.

