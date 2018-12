Trump in Ninove 23 Guy D'Haeseleer 26 december 2018

Met een prachtige limousine, wat kleerkasten en één cameraploeg in zijn spoor, bezocht de president van de Verenigde Staten dit voorjaar Ninove. Voor een keer was 'Donald Trump' een afgeborstelde, zwarte man. Hij droeg een tropenhelm met een rosse toupet. Nogal ludiek, maar de Ninovieters gaven de 'De Ideale Wereld'-Trump een warme welkom. "Ziet er toch gene slechte man uit. Zijn reputatie is slecht, maar da's met zovelen hé." Op een zondagmiddag dit najaar reden tal van cameraploegen naar Ninove. In onvolledige verkiezingsuitslagen viel te lezen dat Forza Ninove - de lijst van Vlaams Belang-kopstuk Guy D'haeseleer (49) - een meerderheid had in het 'Chicago aan de Dender'. Het cordon sanitaire lag aan diggelen, zo leek het. D'haeseleer kwam twee zetels tekort voor een absolute meerderheid en sloeg wat later z'n kans op een coalitie zelf aan diggelen. De Hitlergroet van sympathisanten op het overwinningsfeest? "Zal per ongeluk geweest zijn." Een racistische post op Facebook met zwarte kindjes en de boodschap 'gene chocomousse van 't paksken'? "Een ludieke actie." Misschien gene slechte, Guy D'haeseleer, maar hij heeft zijn reputatie ook niet mee. (SSB)

