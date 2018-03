Trump in de aanval tegen speciaal aanklager Mueller 19 maart 2018

De Amerikaanse president Donald Trump is via z'n vertrouwde kanaal Twitter frontaal in de aanval gegaan tegen speciaal procureur Robert Mueller. Die onderzoekt de mogelijke inmenging van Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016, maar volgens Trump is dat onderzoek gebaseerd op "frauduleuze activiteiten en een vals dossier". "Mueller had het Ruslandonderzoek nooit moeten starten", haalde Trump uit. Hij sloot af met: "Heksenjacht!" Na het ontslag van adjunct-directeur van de FBI Andrew McCabe afgelopen vrijdag menen verschillende Republikeinse senatoren dat Trump nu ook doelt op het ontslag van Mueller. Ze vragen hem de procureur z'n werk te laten doen.