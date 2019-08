Exclusief voor abonnees Trump houdt tests "zeer, zeer zorgvuldig" in de gaten 07 augustus 2019

De Amerikaanse president Donald Trump houdt de activiteiten van Pyongyang "zeer, zeer zorgvuldig" in de gaten, zo zegt zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. Gisteren heeft Noord-Korea alwéér raketten afgevuurd, meldde buurland Zuid-Korea - voor de vierde keer in minder dan twee weken tijd. De projectielen werden vanaf de oostkust gelanceerd. Vermoedelijk gaat het om ballistische raketten. Ze vlogen zo'n 450 km ver en kwamen in de Japanse Zee terecht. De verhoogde activiteit van Noord-Korea is waarschijnlijk gelinkt aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die maandag startten. (FT)