Trump houdt lovend rouwbericht over McCain tegen 28 augustus 2018

De vete tussen Donald Trump en John McCain stopt niet met de dood van die laatste. Zo raakte bekend dat McCain het huidige staatshoofd van zijn uitvaart heeft gebannen, terwijl hij wel uitdrukkelijk vroeg dat Barack Obama en George W. Bush daar het woord zullen nemen. Beiden weerhielden hem er nochtans ooit van om zelf president te worden. Volgens 'The Washington Post' hield Trump dan weer een rouwbericht tegen dat al klaarlag in het Witte Huis. Daarin werd McCain geprezen als een oorlogsheld en een verdienstelijk senator. Maar Trump vond het wel volstaan om een droge tweet te versturen, waarin enkel medeleven aan McCains familie werd betuigd. McCain, die zaterdag stierf aan de gevolgen van een hersentumor, wordt vrijdag opgebaard in de rotonde van het Capitool, een eer die nog maar een dertigtal mensen te beurt is gevallen. (GVV)

