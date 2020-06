Exclusief voor abonnees Trump: "Hopelijk kijkt George Floyd nu tevreden op ons neer" 06 juni 2020

Trump heeft nog maar eens voor opschudding gezorgd met 'ongelukkige uitspraken'. Na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd heeft de Amerikaanse president de politie in het hele land opgeroepen alle burgers gelijk te behandelen, ongeacht hun huidskleur. "Dat is wat onze grondwet vereist en daar gaat het om in ons land", zei Trump gisteren in het Witte Huis. Hij sprak ook van een 'grote dag' voor Floyd, die door een blanke politieagent om het leven werd gebracht. "Hopelijk kijkt George nu op ons neer en zegt hij dat er iets geweldigs gebeurt in zijn land. Het is een grote dag voor hem. Dit is een grote, grote dag in termen van gelijkheid", aldus nog Trump. Verwijzend naar de lage werkloosheid onder minder- heden voegde hij er nog aan toe: "Niemand heeft voor de zwarte gemeenschap gedaan wat president Trump heeft gedaan." (SPK)

