Trump Heeft al campagneleider voor 2020 28 februari 2018

Donald Trump woont nog maar dertien maanden in het Witte Huis, maar nu al is hij zijn herverkiezing aan het voorbereiden. Gisteren stelde hij Brad Parscale aan als zijn campagneleider voor de stembusslag van 2020. De 42-jarige Parscale werkte vroeger voor de Trump Organisation en kwam in 2016 het team van de toenmalige presidentskandidaat versterken. Trump kondigt zijn tweede run 980 dagen voor de verkiezingsdag aan, een historisch record; Obama deed dit 582 dagen voor de stembusslag.

