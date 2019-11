Exclusief voor abonnees Trump-getrouwe praat president aan de galg 21 november 2019

Toen Donald Trump verkozen was tot Amerikaans president, deed hij hem nog 1 miljoen dollar cadeau voor z'n overwinningsfeestje. Maar gisteren was Gordon Sondland, VS-ambassadeur bij de Europese Unie, heel wat minder vriendelijk voor zijn baas. Tijdens een openbare hoorzitting in het impeachmentonderzoek verscheen hij op het appel als één van de kroongetuigen in 'Oekraïne-gate'. Sondland verklaarde dat hij door de president wel degelijk onder druk gezet is om Oekraïne te overhalen belastend materiaal verzamelen over Trumps politieke rivaal Joe Biden en diens zoon. Zo niet, dan zou het land geen militaire steun meer ontvangen van de VS én zou president Volodimir Zelenski niet ontvangen worden op het Witte Huis. Daar was trouwens iedereen op de hoogte van de demarche van Trump, aldus nog Gordon Sondland. (FT)

