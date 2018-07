Trump en Poetin nodigen elkaar uit voor bezoek 28 juli 2018

Enkele dagen nadat het Witte Huis had aangekondigd dat een volgende topontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin er dit jaar niet meer zou komen, maakte de Russische president gisteren bekend dat hij een nieuwe ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtsgenoot niet uitsluit. "Wij zijn bereid president Trump uit te nodigen in Moskou. Overigens heeft hij een dergelijke uitnodiging al gekregen", zo zei Poetin tijdens de top van de Brics-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Arika) in Johannesburg. Hij liet uitschijnen dat hij zelf ook naar Washington wil afreizen. Het Witte Huis reageerde snel: "De president wacht vol ongeduld om Poetin in Washington te ontvangen na Nieuwjaar, en hij staat open voor een bezoek aan Moskou."

