Trump en Johnson op G7: zoek de 7 verschillen 26 augustus 2019

Alsof ze in een spiegel keken. Amerikaans president Donald Trump en Brits premier Boris Johnson leken het bijzonder goed met elkaar te kunnen vinden tijdens een lunch in het kader van de G7, de jaarlijkse top van de zeven belangrijkste industrielanden die nog tot vanavond loopt in het Franse Biarritz. Volgens de blonde leider van de VS is de al even blonde Johnson "de geknipte man om de brexit door te voeren en het Verenigd Koninklijk te verlossen van het anker aan z'n enkels dat de EU is". Trump stelde hem "een fantastische handelsovereenkomst" in het vooruitzicht. (LB)

