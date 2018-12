Trump eist 778.000 dollar van pornoster 05 december 2018

Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump eisen 778.000 dollar van pornoster Stormy Daniels, in de nasleep van het proces wegens laster dat de actrice verloor. Ze beweerde in 2011 bedreigd te zijn door een man om te zwijgen over haar affaire met Trump uit 2006. Eind april klaagde Daniels de president aan voor laster, omdat Trump tweette dat zij het verhaal had verzonnen. De rechter stelde Daniels in het ongelijk en legt haar een geldsom op van 778.000 dollar, deels als sanctie en deels om de advocaatskosten te compenseren. Districtsrechter James Otero liet uitschijnen dat hij die som naar beneden zou willen schroeven, maar heeft nog geen beslissing genomen.