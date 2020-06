Exclusief voor abonnees Trump eerste resultaat bij zoekterm 'racist' op Twitter 05 juni 2020

Wie het woord 'racist' intikt in de zoekbalk van Twitter, maakt veel kans om het account van Donald Trump als eerste resultaat te zien. Dat heeft de Britse krant 'The Independent' ontdekt. Het heeft niets te maken met de oorlog die al een tijdje woedt tussen Twitter en het Amerikaanse staatshoofd, maar is louter een gevolg van de manier waarop de zoekfunctie werkt, zo klinkt het bij het sociale netwerk. "Indien een account regelmatig wordt geassocieerd met bepaalde termen, dan kunnen ze via een algoritme samen opduiken in de aanbevelingen", aldus een woordvoerder.

