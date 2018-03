Trump dreigt met importheffing op Europese auto's 05 maart 2018

Donald Trump dreigt met invoerheffingen op Europese auto's. Als de EU "de barrières voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen" verhoogt, doet hij gewoon hetzelfde, zegt de Amerikaanse president. Europa zou een taks van 25% op auto's overwegen als reactie op de hogere importheffingen op staal en aluminium die Trump had aangekondigd. Door de plannen van de president wordt wereldwijd voor een handelsoorlog gevreesd. Bovendien zadelen die taksen de Amerikaanse olie-industrie op met aanzienlijke kosten. Het leeuwendeel van het staal dat geschikt is voor pijpleidingen, wordt door de VS namelijk geïmporteerd. De aanleg van de Dakota-oliepijpleiding zou zo 240 miljoen meer kosten. (SRB)