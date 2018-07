Trump dreigt: hogere taksen voor al wat 'made in China' is 23 juli 2018

Donald Trump dreigt ermee alle producten uit China te gaan belasten met hogere importtarieven. De Amerikaanse president zei dat hij "het juiste doet" voor zijn land en verklaarde zich bereid om tot 500 miljard dollar (426,5 miljard euro) te gaan. De VS en China hebben de voorbije weken over en weer voor 34 miljard dollar (29 miljard euro) aan importtarieven opgelegd, maar nu lijkt de handelsoorlog pas echt op de spits gedreven te worden. Reden te meer voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel om de Verenigde Staten als een onbetrouwbare partner te catalogeren. "We kunnen niet meer simpelweg vertrouwen op de VS als supermacht", zei Merkel op een persconferentie in Berlijn. "Wat we vele decennia voor vanzelfsprekend hielden, dat de VS in de hele wereld optreedt als ordehandhaver en dat in voor- en tegenspoed, is niet langer een garantie."

