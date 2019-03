Exclusief voor abonnees Trump dreigt grens met mexico volgende week te sluiten De Muur, episode 231 30 maart 2019

Donald Trump heeft opnieuw gedreigd met de sluiting van de grens met Mexico. Hij stelde ook een ultimatum aan de Mexicaanse regering. "Als Mexico niet elke illegale migratie naar de VS via onze zuidelijke grens onmiddellijk stopt, zal ik de grens of grote delen ervan volgende week sluiten", twitterde de Amerikaanse president. "Het is zo gemakkelijk voor Mexico om iets te doen aan illegale migratie. Zij pakken gewoon ons geld aan en praten alleen maar." De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft begrip voor de kritiek. "Het is legitiem dat ze het oneens zijn en deze klachten uiten. We zullen helpen waar we kunnen. Wij willen geen ruzie met de Amerikaanse regering."

