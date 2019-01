Trump doet nood aan grensmuur met Mexico uit de doeken op tv 09 januari 2019

00u00 0

Amerikaans president Donald Trump heeft in een tv-toespraak nog eens benadrukt dat een "crisis" aan de grens met Mexico de bouw van een muur vereist. Daarmee wil hij steun sprokkelen voor de maatregel, die één van zijn campagnebeloftes was en voor een 'shutdown' van de overheidsinstellingen heeft gezorgd. Die houdt nu al 18 dagen aan. Trump wil vooral Democraten en technisch werkloze ambtenaren ervan overtuigen dat zijn idee van een stalen grens tussen de VS en Mexico écht nodig is om illegale migratie en drughandel te verhinderen.

