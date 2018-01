Trump doet alvast sneeuw opwaaien in Davos 26 januari 2018

00u00 0

Stof heeft hij nog niet doen opwaaien, sneeuw wel al. De Amerikaanse president Donald Trump is geland - met een helikopter in de sneeuw - in Zwitserland, waar hij zal deelnemen aan het Wereld Economisch Forum dat plaatsvindt in Davos. Het is de eerste Amerikaanse president sinds Bill Clinton in 2000 die afreist naar Davos. Trump logeert in het chique Intercontinental Hotel - zo weet de Amerikaanse nieuwssite 'Politico'. Hij had onder meer al ontmoetingen met de Britse premier Theresa May en de Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu. Extra opvallende beveiliging voor de komst van Trump is er niet. Davos is hoe dan ook superbeveiligd voor het bezoek van duizenden toppolitici en -ondernemers. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN