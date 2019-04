Exclusief voor abonnees Trump dacht dat hij zou moeten aftreden 19 april 2019

Toen Donald Trump twee jaar geleden vernam dat voormalig FBI-baas Robert Mueller het Rusland-onderzoek ging leiden, dacht hij dat zijn eind gekomen was. "Hij zakte weg in zijn stoel en zei: 'Oh mijn God. Dit is vreselijk. Dit is het einde van mijn presidentschap. I'm fucked.'" Dat blijkt uit de notities van zijn toenmalige stafchef, die in het gisteren geopenbaarde Mueller-rapport staan geciteerd. Dat rapport bevat, zoals geweten, geen staalhard bewijs van strafbare daden. Maar het levert wel zoveel moreel belastende feiten dat geen enkel ander westers staatshoofd ermee weggekomen zou zijn. (GVV)