Trump bezoekt platgebrand dorp Paradise (en vergeet meteen de naam) 19 november 2018

Bij de zware bosbranden in Californië is het dodental gestegen tot 76. Dit weekend bezocht president Trump het gebied rond het dorp Paradise, dat haast volledig vernield werd. Al was hij vlak na het bezoek al de naam vergeten: hij noemde het tweemaal 'Pleasure' - tot journalisten hem verbeterden. "Wat we net zagen in 'Pleasure' - wat een naam... We komen net van Pleasure", klonk het. "Ah, Paradise? Wel, wat we net zagen in Paradise, is onaanvaardbaar."

HLN