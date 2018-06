Trump bevestigt: "Top met Kim Jong-un gaat door" 02 juni 2018

00u00 0

De ontmoeting tussen Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal dan toch doorgaan. Dat heeft de Amerikaanse president gisteravond zelf bevestigd. De historische top, die vorige week nog afgeblazen werd door Trump, zal op 12 juni plaatsvinden in Singapore. "Ik denk dat wij een relatie zullen opbouwen en dat die op 12 juni zal beginnen", zei Trump na een gesprek van meer dan een uur met Kim Yong-chol, de rechterhand van Kim Jong-un. Die laatste was naar het Witte Huis afgezakt om Trump een brief van de Noord-Koreaanse leider te overhandigen. "Noord-Korea wil het Koreaanse schiereiland kernwapenvrij maken. Ik denk dat ze dat willen doen, ik wéét dat zij dat willen doen. Zij willen andere dingen doen. Zij willen zich ontwikkelen als land."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN