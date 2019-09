Exclusief voor abonnees Trump bevestigt dood van zoon Osama bin Laden 16 september 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat de zoon van Osama Bin Laden omgebracht is. Daarmee bevestigt hij mediaberichten uit juli dit jaar. "Hamza bin Laden, een hooggeplaatste leider van Al Qaida en zoon van Osama Bin Laden, is gedood tijdens een antiterreuroperatie van de VS in de regio Afghanistan/ Pakistan", stelde Trump in een communiqué. Een tijdstip noemde hij niet, maar zijn verklaring weerlegt wel geruchten dat Hamza Bin Laden er nog in geslaagd zou zijn om naar Syrië uit te wijken. Hamza bin Laden gold als de lievelingszoon van Osama en werd de laatste tijd vaak aangestipt als toekomstig leider van Al Qaida. (GVV)